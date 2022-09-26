Канцлер ФРГ Шольц заболел коронавирусом

У канцлера Германии Олаф Шольц был выявлен коронавирус после двухдневной поездки в страны Персидского залива. Об этом пишет газета Stuttgarter Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тест на коронавирус канцлера Олафа Шольца показал положительный результат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что политик вернулся из двухдневной поездки в страны Персидского залива.