https://news.day.az/world/1498411.html Канцлер ФРГ Шольц заболел коронавирусом
Канцлер ФРГ Шольц заболел коронавирусом
У канцлера Германии Олаф Шольц был выявлен коронавирус после двухдневной поездки в страны Персидского залива. Об этом пишет газета Stuttgarter Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Тест на коронавирус канцлера Олафа Шольца показал положительный результат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что политик вернулся из двухдневной поездки в страны Персидского залива.
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