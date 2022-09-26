В России начнут строить новую сотовую сеть вдоль железных дорог

В России начнется строительство сетей 5G вдоль железных дорог - им займется ГК "Антарес". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, передает Day.Az.

В августе Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила на десять лет ГК "Антарес" разрешение на использование полосы частот 1900-1920 МГц для оказания услуг мобильной связи. Известно, что группа компаний уже договорилась с РЖД о строительстве сетей мобильной связи 5G - прежде всего, на участках "Москва - Санкт-Петербург", "Москва - Казань" и "Москва - Сочи". Это позволит обеспечить россиян высокоскоростным интернетом на всем пути до пункта назначения.

"Антарес" выступит оператором собственной сети и поставщиком услуг связи как для РЖД, так и для пассажиров. Один из собеседников РБК заявил о том, что проект будет реализован при помощи российского оборудования и "в очень сжатые сроки".