Молдова начала импорт мазута на случай прекращения поставок газа

Первая партия мазута прибыла в Молдову, закупка осуществляется правительством на случай прекращения поставок российского газа. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня прибыли первые цистерны с мазутом, чтобы пополнить государственные резервы", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее правительство Молдовы утвердило план действий на случай сокращения или приостановки поставок газа из России. Они связывают такую возможность с неисполнением молдавской стороной условий контракта с "Газпромом", а также с ситуацией в Украине, через которую прокачивается газ в Молдову и европейские страны.

План предусматривает снижение поставок, а также полное отключение. Авторы документа предлагают сократить потребление газа населением на 15%, осуществить закупку дополнительных объемов мазута и угля, а также заготовку дров.

В случае полного прекращения поставок газа температуру в отопительных сетях понизят, закупки электроэнергии в Украине будут увеличены. На дистанционный режим работы будут переведены госслужащие, школы и высшие учебные заведения. Власти также надеются, что ЕС и США предоставят финансовую помощь для закупки газа у альтернативных поставщиков на рынке.