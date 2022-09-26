Выжившая школьница из Ижевска рассказала о нападении стрелка

Выжившая в нападении на ижевскую школу ученица рассказала о сегодняшней стрельбе. По словам девочки, которые цитирует Baza, как раз накануне детей учили баррикадироваться на случай подобных атак, передает Day.Az со ссылкой на gubdaily.ru.

Когда началась стрельба, третьеклассница Алина (имя изменено) была на уроке математики. Преступник шел по коридору, стреляя, и зашел в их кабинет - увидев учительницу, сидевшую за столом, Казанцев выстрелил в нее, заодно ранив в плечо Алину, которая находилась рядом.

По словам девочки, одноклассники успели попрятаться под парты до появления в кабинете стрелка, и поэтому он их не заметил. Из кабинета математики, по словам девочки, стрелок направился дальше, крича: "Твари, вы где?"

По данным Телеграм-канала 112, стрелявший выпускник школы Артем Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере, но не был судим и не привлекался к административной ответственности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, 34-летний местный житель Артем Казанцев - выпускник этой школы. Следователи проводят обыск по месту жительства Казанцева и изучают личность нападавшего, а также его взгляды и окружение.

В ходе стрельбы были убиты 14 человек, включая самого стрелка - он покончил с собой. Состояние раненых оценивается как среднетяжелое, пишет 112.