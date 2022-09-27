В Японии начались государственные похороны экс-премьера Абэ

Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась во вторник в спортивно-концертном центре "Ниппон будокан" в центре Токио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С экс-премьером Синдзо Абэ, убитым в начале июля в результате покушения, пришли проститься свыше 4 тыс. человек, включая примерно 700 зарубежных представителей.