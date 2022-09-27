https://news.day.az/world/1498581.html В Японии начались государственные похороны экс-премьера Абэ
В Японии начались государственные похороны экс-премьера Абэ
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась во вторник в спортивно-концертном центре "Ниппон будокан" в центре Токио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
С экс-премьером Синдзо Абэ, убитым в начале июля в результате покушения, пришли проститься свыше 4 тыс. человек, включая примерно 700 зарубежных представителей.
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