Названы незаметно тонущие города мира

Группа ученых провела свежее исследование, которое показало - обширные прибрежные города в Южной и Юго-Восточной Азии незаметно тонут, причем быстрее, чем где-либо в мире, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

При этом специалисты отдельно обращают свое внимание на то, что в результате этого десятки миллионов людей становятся еще более уязвимыми к повышению уровня моря.

Причину происходящего они видят в том, что стремительная урбанизация привела к слишком активному потреблению грунтовых вод несколькими городами.

Так, наиболее густонаселенный городской центр Вьетнама и главный деловой центр, Хошимин, опускается быстрее 48 крупных прибрежных городов по всему миру. На втором месте в списке расположился южный бангладешский порт Читтагонг, а индийский Ахмадабад, столица Индонезии Джакарта и торговый центр Мьянмы Янгон на третьем, четвертом и пятом местах соответственно.

Напомним, что Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата ранее заявила, что уже к 2050 году более миллиарда человек будут жить в прибрежных городах, подверженных риску повышения уровня моря.