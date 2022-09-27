Правительство Швеции проведет экстренное заседание по «Северному потоку»

Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что правительство страны проведет экстренное совещание по вопросу утечек на газопроводах "Северный поток".

Об этом сообщает газета Aftonbladet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как только нам стало об этом известно, мы созвали экстренное совещание на уровне правительства с участием ключевых ведомств", - отметила Линде.