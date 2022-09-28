Три турецких госбанка перестали принимать российские карты "Мир"

Три государственных банка Турции приостановили работу с российской платежной системой "Мир", сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV.

Отметим, что ранее аналогичное решение приняли два турецких частных банка Is Bankasi и DenizBank.

Такие шаги финансовых учреждений последовали после угроз Запада о возможных санкциях против зарубежных кредитных организаций, которые принимают российские карты "Мир"