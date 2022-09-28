https://news.day.az/world/1498850.html Три турецких госбанка перестали принимать российские карты "Мир"
Три турецких госбанка перестали принимать российские карты "Мир"
Три государственных банка Турции приостановили работу с российской платежной системой "Мир", сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV.
Отметим, что ранее аналогичное решение приняли два турецких частных банка Is Bankasi и DenizBank.
Такие шаги финансовых учреждений последовали после угроз Запада о возможных санкциях против зарубежных кредитных организаций, которые принимают российские карты "Мир"
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