https://news.day.az/world/1499079.html В Болгарии разбился самолет СУ-25 ВВС страны
В Болгарии разбился самолет СУ-25 ВВС страны
Самолет СУ-25 ВВС Болгарии в среду потерпел крушение во время посадки. Как сообщает телеканал BTV, инцидент произошел около 14:30 по местному времени на авиабазе Безмер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, пилот катапультировался при заходе на посадку, но парашют не раскрылся. Летчик доставлен в больницу.
Других подробностей не приводится.
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