В Болгарии разбился самолет СУ-25 ВВС страны

Самолет СУ-25 ВВС Болгарии в среду потерпел крушение во время посадки. Как сообщает телеканал BTV, инцидент произошел около 14:30 по местному времени на авиабазе Безмер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, пилот катапультировался при заходе на посадку, но парашют не раскрылся. Летчик доставлен в больницу.

Других подробностей не приводится.