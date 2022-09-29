В аэропорту Лондона столкнулись самолеты

В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два пассажирских самолета, сведения о пострадавших пока не поступали.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Sky News.

На данный момент известно, что экстренные службы работают на месте инцидента.

Столкновение произошло между бортами исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air.