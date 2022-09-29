Кисида возложил ответственность за мир на Японию и Китай

Большая ответственность за мир и процветание в региональном и глобальном масштабе лежит на Японии и Китае, говорится в обращении японского премьер-министра Фумио Кисиды к участникам открывшегося в Токио симпозиума, посвященного 50-летию установления дипломатических связей между двумя странами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом он обратил внимание, что двусторонние отношения этих государств сталкиваются с различными проблемами и вызовами.

Кисида призвал вспомнить истоки установления дипломатических отношений между Японией и Китаем 50 лет назад и совместно работать над формированием их нового будущего.

Он отметил, что Япония и Китай несут большую ответственность за мир и процветание в регионе и в мире в целом.

"Заглядывая в будущее на следующие 50 лет, мы хотели бы работать над построением конструктивных и стабильных японо-китайских отношений во имя мира и процветания", - сказал Кисида.