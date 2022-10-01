Во Флориде из-за урагана «Иэн» погибли не менее 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли из-за урагана "Иэн", обрушившегося на американский штат Флорида.

Об этом сообщает CNN.

Тропический шторм настиг Флориду в среду, порывы ветра достигали скорости 62 м/с. Стихийное бедствие оставило без электричества более 2,5 млн человек, нанесло серьезные повреждение огромному количеству домов и автомобилей, а также парализовало работу аэропортов. Многие жители штата оказались в "ловушке", забравшись на крыши своих домов в попытке спастись.

Президент США Джо Байден объявил во Флориде чрезвычайную ситуацию. По его словам, точное число жертв "Иэна" пока неясно, но он может оказаться "самым смертоносным ураганом в истории Флориды".

В пятницу шторм движется в сторону штата Южная Каролина со скоростью около 36 м/с.