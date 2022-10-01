https://news.day.az/world/1499748.html Катамаран "Москва" сел на мель, 174 пассажира эвакуированы - ВИДЕО
Катамаран "Москва" сел на мель, 174 пассажира эвакуированы - ВИДЕО
Всех 174 пассажиров, которые были на борту севшего на мель в Приморье катамарана "Москва", эвакуировали на берег. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следовавший из Владивостока катамаран "Москва" сел на мель в проливе Старка в районе островов Русского и Попова. При этом судно село на мель в условиях густого и плотного тумана.
Известно, что никто из пассажиров катамарана не пострадал. Судно также не получило повреждений.
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