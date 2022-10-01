Катамаран "Москва" сел на мель, 174 пассажира эвакуированы

Всех 174 пассажиров, которые были на борту севшего на мель в Приморье катамарана "Москва", эвакуировали на берег. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что следовавший из Владивостока катамаран "Москва" сел на мель в проливе Старка в районе островов Русского и Попова. При этом судно село на мель в условиях густого и плотного тумана.

Известно, что никто из пассажиров катамарана не пострадал. Судно также не получило повреждений.