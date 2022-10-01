Ереван должен воспользоваться шансом на мир 

Турция, как и сто лет назад, продолжает активную борьбу за свою безопасность и интересы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии парламента Турции 27-го созыва в субботу в Анкаре.

По его словам, человечество сегодня переживает поистине исторический период коренных изменений основ миропорядка. При этом определенные круги в мире не оставляют попыток колониального восприятия Турции.

"Правительство делает все возможное для развития Турции, минимизации последствий глобального кризиса. Сформированы программы продвижения новой экономической модели Турции на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Последние процессы в регионе подтверждают верность избранного курса. В основе новой экономической модели Турции стоит гражданин и его интересы", - сказал турецкий лидер.

Президент отметил, что одним из приоритетов Кабмина остается борьба с высокой инфляцией в стране. "Мы не допустим ухудшения благосостояния населения из-за роста цен", - заверил Эрдоган.

Кроме того, по словам президента, правительство нацелено на совершенствование таких направлений, как: образование, здравоохранение, безопасность и судебная система.

По итогам 2021 года Турция по показателю паритета покупательной способности обладала 11-й по величине экономикой мира, и четвертой - в Европе, констатировал президент.

Он отметил, что доходы Турции от сферы туризма по итогам года могут достигнуть 40 млрд долларов США.

Президент Эрдоган объявил дату открытия автозавода по производству турецких электромобилей TOGG.

По его словам, открытие предприятия в районе Гемлик в Бурсе состоится 29 октября.

Президент подчеркнул значимость развития атомной энергетики."Вторую АЭС в Турции планируется построить в Синопе, что позволит покрыть уже 20 процентов (по десять от АЭС "Аккую" и "Синоп") потребностей страны в электроэнергии за счет атомной энергетики", - сказал Эрдоган.

Глава государства выразил надежду на то, что парламент страны вскоре обсудит и примет новую редакцию Конституции, что станет мощным толчком для дальнейшего развития Турции.

Глава государства привлек внимание к успешной борьбе с проявлениями терроризма в регионе. "Благодаря операциям против террористов в границах Турции и за ее пределами, Анкара сформировала в регионе "атмосферу безопасности". Проблема терроризма внутри Турции сведена к нулю", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что в районы севера Сирии, зачищенные от террористов усилиями ВС Турции, за последние годы на добровольной основе вернулись 526 тыс. беженцев.

"Мы продолжаем шаг за шагом разрушать зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции", - подчеркнул глава государства.

Президент Эрдоган затронул также тему напряженности в Эгейском и Средиземном морях, связанной с действиями соседней Греции.

"Поощрение Греции [со стороны США] к размещению вооружения на островах, противоречит духу союзничества с Турцией. Курс на провокации и напряженность не принесет добра ни одной из стран", - предупредил турецкий лидер.

По его словам, Анкара прекрасно осознает, кто именно подталкивает Афины к провокациям.

Относительно расширения НАТО, Эрдоган заявил, что принципиальная и решительная позиция Анкары в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО останется неизменной вплоть до выполнения обещаний, данных Турции.

Анкара делает ставку на дипломатию и мир между РФ и Украиной

Президент Турции далее привлек внимание к напряженности в регионе, связанной с продолжающейся войной в Украине.

"В вопросе войны между двумя соседями Турции - РФ и Украиной, Анкара делает ставку на дипломатию и мир. Мы стремимся к справедливому судейству", - сказал политик.

По его словам, никто не вправе ограничивать "горизонты" Анкары 780 тыс. кв.км. территории самой Турции.

"Турецкая дипломатия переживает один из самых успешных периодов своего развития, и это вызывает искреннюю гордость. Благодаря усилиям Турции было достигнуто соглашение по "зерновому коридору", что стало самой большой победой ООН последних лет на фоне серьезного снижения престижа этой организации", - отметил Эрдоган.

Он отверг критику в адрес Анкары по вопросу смены внешнеполитического курса. "Мы не меняли свой курс, а формируем свой путь, выгодный для самой Турции! Анкара стремится к конструктивному вкладу в урегулирование региональных и мировых проблем. Турция против эскалации в отношениях с другими странами, но и не приемлет давления в свой адрес", - подчеркнул президент.

Ереван должен воспользоваться шансом на мир

Президент также остановился на теме ситуации на Южном Кавказе.

Эрдоган подчеркнул, что Армения должна всесторонне воспользоваться шансом на долгосрочный мир в регионе, и не исключил скорой встречи с премьером Николом Пашиняном.