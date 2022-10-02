Сколько в мире зараженных коронавирусом?

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 617 879 815, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 546 448 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

- США - 96,3 млн и 1,6 млн;

- Индия - 44,6 млн и 528,6 тыс.;

- Франция - 35,6 млн и 156,1 тыс.;

- Бразилия - 34,6 млн и 686,3 тыс.;

- Германия - 33,3 млн и 150,6 тыс.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 840,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 238 человек, в Индии 375, Бразилии - 3177, Франции - 2365, Германии - 1778.