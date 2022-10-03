В Иране призвали тщательно расследовать смерть Махсы Амини

Принять жесткие меры в отношении тех, кто подрывает безопасность страны, призвал спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство IRNA, спикер отметил, что обеспечение безопасности является основной задачей правительства.

По его словам, первой и главной причиной недавних беспорядков в Иране стала смерть 22-летнего Махсы Амини, случившаяся вскоре после задержания полицией нравов.

Чиновник подчеркнул, что смерть Амини должна быть расследована, а результат должен быть обнародован для народа. При этом он отметил, что любая возможная халатность со стороны властей должны рассматриваться соразмерно их масштабу.

Он также призвал комиссии парламента подготовить отчет о деятельности государственных органов образования и культуры, ответственных за вопрос ношения хиджаба.

Спикер отметил, что главной проблемой в стране является экономическая ситуация, и люди имеют право жаловаться на нее, а власти должны удвоить свои усилия для повышения благосостояния людей. Он добавил, что хаос подрывает социальную сплоченность и ставит под угрозу экономику, поскольку ограничения, введенные правительством в отношении интернета для сдерживания протестов, нанесли удар по онлайн-бизнесу.

Кроме того, западные страны, которые были готовы снять большую часть санкций, получают теперь стимул к усилению давления на Иран, когда видит беспорядки и акции протеста.

Спикер призвал протестующих придерживаться реформистского характера своих протестов и удерживаться от подрывной деятельности.