Во Франции наблюдается нехватка топлива на автозаправках

На автозаправках в столичном регионе Франции наблюдается нехватка топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Эр-тэ-эль", передает Day.Az. Дефицит бензина и дизельного топлива стал следствием забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies.

Отмечается, что забастовка на TotalEnergies началась 27 сентября. Сотрудники фирмы потребовали повышения зарплаты в связи с инфляцией. Так, в сентябре во Франции на 9,9% выросли цены на продовольствие и на 17,8% подорожало эергоснабжение.

Кроме того, конфликт между дирекцией TotalEnergies и профсоюзами обострился из-за значительного роста доходов компании во II квартале этого года. По словам экспертов, нефтегазовый гигант в I полугодии 2022 года получил чистую прибыль в размере $10,6 млрд.