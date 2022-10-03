Чешские газохранилища заполнены более чем на 89%

Чешские газохранилища заполнены топливом более чем на 89%. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газохранилища заполнены более чем на 89%, - отметил он. - В них находится более 3 млрд куб. м газа".

Объем этого вида энергетического сырья обеспечивает одну треть ежегодных потребностей республики в газе. В сентябре в газохранилища поступило 150 млн куб. м газа, подчеркнул Сикела.

Чехия в данный момент получает газ из Норвегии и через терминалы со сжиженным природным газом в Бельгии и Нидерландах. За первые восемь месяцев 2022 года потребление газа в республике сократилось на 18% по сравнению с тем же периодом 2021 года, сказал Сикела.

Минпромторг подает пример в экономии газа и электричества. Рабочие помещения и переговорные в зданиях ведомства отапливаются до температуры не выше 21 градуса. При этом не отапливаются туалеты и коридоры. Обогрев воды в системе водоснабжения снижен до предельной температуры 45 градусов.