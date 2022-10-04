США и Филиппины начали военно-морские учения

Вооруженные силы США и Филиппин начали двухнедельные военно-морские учения KAMANDAG на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает INQUIRER, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, маневры продлятся до 14 октября, в них будут задействованы 2,5 тыс. американских военных и 530 - филиппинских.

В ходе учений будут отработана высадка морского десанта, боевая стрельба и оказание гуманитарной помощи. При этом Япония и Южная Корея примут участие в маневрах в качестве наблюдателей.