https://news.day.az/world/1500413.html США и Филиппины начали военно-морские учения
США и Филиппины начали военно-морские учения
Вооруженные силы США и Филиппин начали двухнедельные военно-морские учения KAMANDAG на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает INQUIRER, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, маневры продлятся до 14 октября, в них будут задействованы 2,5 тыс. американских военных и 530 - филиппинских.
В ходе учений будут отработана высадка морского десанта, боевая стрельба и оказание гуманитарной помощи. При этом Япония и Южная Корея примут участие в маневрах в качестве наблюдателей.
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