Стала известна судьба самого известного двойника Меркель

Самый известный двойник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель - Урсула Ванецки - в беседе с газетой Bild рассказала, что вынуждена была уйти на пенсию после смены правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ванецки родилась в Польше, она на два года младше экс-канцлера. Спустя несколько недель после смены правительства, которое Меркель возглавляла 16 лет, двойник тоже была вынуждена уйти на пенсию.

Женщина регулярно выступала на праздниках, корпоративах и телешоу. После ухода Меркель с поста канцлера, по ее признанию, "стало тише".

"Возможно, у меня было еще три или четыре выступления в роли Ангелы Меркель. Но в следующем году этому точно придет конец. Тогда все мои блейзеры Меркель отправятся в подвал, и я буду только Урсулой Ванецки", - рассказала она.