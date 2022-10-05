В Омске водитель Mercedes погиб, врезавшись в опору электропередачи

В Омске водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Молодой человек погиб, а его пассажир получил травму и множество ушибов. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Омской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел 3 октября в 23:40 по местному времени. 19-летний водитель ехал по улице Иртышская Набережная. В районе дома №14 он врезался в опору линии электропередачи. Сообщается, что молодой человек скончался на месте происшествия. Его пассажир, 25-летний мужчина, был доставлен в медицинское учреждение с многочисленными ушибами и переломом челюсти. Врачи оценивают состояние пассажира как "средней тяжести".

"Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки", - говорится в публикации.

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что погибший омич получил водительское удостоверение в декабре 2021 года. У него посмертно взяли различные анализы, но результаты будут известны через месяц. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.