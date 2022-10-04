В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия по физике 2022 года присуждена ученым Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Зейлингер за исследования в области квантовой механики. Об этом сообщили представители Нобелевского комитета на церемонии в Стокгольме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2021 году Нобелевская премия по физике досталась американскому ученому японского происхождения Сюкуро Манабэ из Принстонского университета и немцу Клаус Хассельман из Института метеорологии Макса Планка за физическое моделирование климата Земли, оценку изменчивости и надежное предсказание глобального потепления. Также награды удостоился Джорджио Паризи, почетный профессор теоретической физики Римского университета Ла Сапиенца, за открытие взаимодействия неупорядоченностей и флуктуаций в физических системах от атомарного до планетарного масштабов.