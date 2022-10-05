Автобус сгорел дотла прямо на дороге в Красноярске

В Красноярске автобус загорелся прямо на проезжей части.

Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места ДТП. На них видно, как автобус уже догорает практически дотла.

Инцидент произошел на улице Авиаторов.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в момент ДТП в автобусе находился лишь водитель. Он не пострадал.