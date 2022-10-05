https://news.day.az/world/1500544.html Автобус сгорел дотла прямо на дороге в Красноярске - ВИДЕО
Автобус сгорел дотла прямо на дороге в Красноярске - ВИДЕО
В Красноярске автобус загорелся прямо на проезжей части.
Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места ДТП. На них видно, как автобус уже догорает практически дотла.
Инцидент произошел на улице Авиаторов.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в момент ДТП в автобусе находился лишь водитель. Он не пострадал.
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