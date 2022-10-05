Паника на острове Тасмания

Любовь к науке обернулась паникой для целого города на острове Тасмания. Там на парковку обычной школы упал гигантский метеорит.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, так подумали пользователи соцсетей, когда увидели дымящийся кратер, оцепленную территорию и людей в химзащите, занятых исследованием огромного валуна. И полицейских, которые улыбаются на месте ненастоящего происшествия.

Как оказалось, ситуацию инсценировали в честь местного "Дня науки". Таким образом организаторы хотели привлечь учеников к изучению точных наук. Из-за натуральности инсталляции весь город поверил в происшествие, что вызвало переполох. Серьёзно перепугаться успели и ученики.