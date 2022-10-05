В японской фармкомпании пропал контейнер с азидом натрия

В японской фармкомпании пропал контейнер с высокотоксичным веществом. Как сообщает местное агентство Киодо, в рефрижераторе находился азид натрия объемом 0,55 милиграмм. При попадании в организм человека вещество схоже с цианидом и вызывает удушье, возможен летальный исход.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, сотрудники центра не выявили посторонних на территории объекта. Полиция начала проверку по факту пропажи контейнера с азидом натрия.