Германия предложила США побороться с «нереальными» ценами на газ

США должны проявить солидарность с европейскими странами в вопросе борьбы с высокими ценами на газ, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Соответствующее предложение министра в интервью немецкой газете цитирует Neue Zürcher Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Хабека, некоторые, в том числе дружественные ФРГ страны, добиваются "нереальных" цен, что влечет за собой проблемы. Берлин рассчитывает, что в ситуацию вмешается Еврокомиссия.

"США обратились к нам, когда цены на нефть взлетели, были использованы национальные резервы нефти в Европе. Думаю, такая солидарность также пошла бы на пользу сдерживанию цен на газ", - пояснил Хабек.

Об использовании резервов для сдерживания цен на нефть США договорились с другими государствами весной 2022 года - из-за энергокризиса, развивающегося на фоне военной операции Москвы и введения санкций. На рынке газа США выступают для Европы поставщиком, обеспечивая продажу сжиженного природного газа (СПГ).