Брат королевы Елизаветы II избавится от роскошного поместья

Двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Ричард решил избавиться от роскошного поместья в графстве Нортгемптоншир. Родственник монарха выставил объект на продажу за 5,28 миллиона долларов, сообщает Dirt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поместье занимает участок земли в почти 11 гектаров. На территории располагаются главное жилое здание XVI века и разрушенный Замок Барнуэлл XIII века, входящий в первый список исторического наследия Англии. На участке также имеются сады и парковая зона, пруды и различные дополнительные постройки.

Основное здание имеет площадь 2,7 тысячи квадратных метров. Внутри него четыре гостиные, восемь спален и несколько гостевых комнат, столовая, а также кухня, из которой можно попасть в кладовые. Интерьер отличается деревянными панелями XVII века на стенах, гипсовыми потолками и винтажными каминами.