Северная Корея объяснила запуски баллистических ракет

КНДР продолжает запускать баллистические ракеты в качестве противодействия совместным учениям Соединенных Штатов и Южной Кореи, заявили в МИД КНДР, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает США и некоторых их сателлитов за необоснованное обращение к Совбезу ООН о справедливых мерах противодействия Корейской народной армии совместным учениям Южной Кореи и США, которые усиливают военную напряженность на Корейском полуострове", - уточняется в заявлении ведомства.

Также в Северной Корее назвали серьезной угрозой для безопасности передислокацию американского авианосца "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова.