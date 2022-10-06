Стал известен лауреат Нобелевской премии по литературе
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В Стокгольме, столице Швеции, объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2022 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Нобелевского комитета, церемония объявления лауреата прошла в Шведской Королевской Академии наук

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2022 года стала французская писательница Анни Эрно.