https://news.day.az/world/1501190.html Стал известен лауреат Нобелевской премии по литературе - ФОТО
Стал известен лауреат Нобелевской премии по литературе - ФОТО
В Стокгольме, столице Швеции, объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2022 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Нобелевского комитета, церемония объявления лауреата прошла в Шведской Королевской Академии наук
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2022 года стала французская писательница Анни Эрно.
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