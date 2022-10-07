В Болгарии ввели временные ковид-ограничения

Минздрав Болгарии объявил о введении ограничений в связи с ростом числа случаев COVID-19 в стране. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ограничения будут действовать до 12 октября и касаются обязательного ношения защитных масок в лечебных учреждениях, соблюдения физической дистанции, дезинфекции и проветривания помещений. Также рекомендовано отстранять от работы и не допускать в школы и детские сады лиц с признаками вирусного заболевания.

Как свидетельствуют данные единого информационного портала Минздрава страны, в Болгарии с населением 6,5 млн человек за последние сутки COVID-19 заболел 721 человек. Четыре пациента умерли от осложнений, вызванных инфекцией. В стационары госпитализированы 625 человек, из них 47 находятся в отделениях интенсивной терапии. На данный момент ковидом в Болгарии болеют более 9 800 человек.

Напомним, что режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране отменили 1 апреля 2022 года.