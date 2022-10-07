В Нью-Йорке полицейский автомобиль сбил на тротуаре 8 человек

Полицейский экипаж, мчавшийся на вызов в районе Бронкс, столкнулся с другим автомобилем и вылетел на тротуар. В аварии пострадали не менее восьми пешеходов и двое стражей порядка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по информации РИА Новости, происшествие случилось днем 6 октября. Спецтранспорт спешил на вызов об угоне и объезжал затор с включенной сиреной. На перекрестке полицейским не уступил дорогу гражданский автомобиль.

Внедорожник стражей порядка после столкновения вылетел на тротуар, сбил людей и мачту освещения. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, включая двух полицейских. Ведется расследование.