https://news.day.az/world/1501380.html Военная техника въезжает в Молдову из Румынии - ВИДЕО
В Минобороны Молдовы заявили, техника идёт на совместные учения молдавских, румынских и британских военных.
Военная техника въезжает в Молдову из Румынии - ВИДЕО
В сети появилось видео, как военная техника въезжает в Молдову со стороны Румынии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Минобороны Молдовы заявили, техника идёт на совместные учения молдавских, румынских и британских военных.
Видео с военной техникой на молдавских дорогах в последнее время появляется часто. В сентябре в Молдове прошли учения с румынскими и американскими военными.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре