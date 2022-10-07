Военная техника въезжает в Молдову из Румынии

В сети появилось видео, как военная техника въезжает в Молдову со стороны Румынии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Минобороны Молдовы заявили, техника идёт на совместные учения молдавских, румынских и британских военных.

Видео с военной техникой на молдавских дорогах в последнее время появляется часто. В сентябре в Молдове прошли учения с румынскими и американскими военными.