Протесты в Варшаве против роста цен на энергоносители

Участники акции собрались у здания парламента, планируя затем пройти маршем к зданию правительства

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, представители органов местного самоуправления Польши в пятницу организовали в польской столице демонстрацию "Только темнота", выступая против высоких цен энергии.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники протеста собрались у здания парламента, планируя затем пройти маршем к зданию правительства. Они выступают против необоснованного роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни.

"Органы местного самоуправления не согласны с деятельностью государственных компаний, которые выставляют счета за электричество на 700% выше, чем в прошлом году. Местные власти не должны быть поставлены перед выбором: ограничивать ли количество учебных часов в школах, закрывать ли бассейны, ликвидировать ли трамвайные пути и автобусные маршруты или гасить уличные фонари", - указали организаторы акции.

"Госкомпании обкрадывают поляков", "Правительство погружает города в темноту", "Правительство дилетантов" - гласят тексты на плакатах участников демонстрации.

Протестующие обвиняют власти в том, что они не инвестировали в возобновляемые и альтернативные источники энергии, нехватка которых во многом стала причиной текущего кризиса. Также местные власти не довольны политикой распределения средств.

В письме, адресованном организаторам протеста, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил вину за происходящее на Россию и указал, что правительство приняло решение направить на поддержку органов местного самоуправления десятки млрд злотых. По его словам, сейчас не время для партийных споров.