В Иране директор жестоко избил школьников

В иранском городе Ардебиль директор средней школы Miqat применил насилие в отношении учащихся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran, на утренней линейке некоторые школьники вместо проправительственных лозунгов стали скандировать антиправительственные. Директор школы вывел их из строя, оскорбил и избил.

Известны сотни фактов насилия в отношении учащихся, бойкотировавших официальные мероприятия в школах, отстранения их от уроков.

13 октября учащиеся средней школы "Шахид" в Ардебиле отвергли требование чиновников о проведении митинга в поддержку правительства и скандировали лозунги против него.

В результате жесткого вмешательства правительственных сил и избиения учащихся погибла школьница Эсра Панахи Хангах, еще двое - Айтек Микайыли и Хана Дуздузани были госпитализированы с тяжелыми травмами.