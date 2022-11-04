В Иране директор жестоко избил школьников - ВИДЕО
В иранском городе Ардебиль директор средней школы Miqat применил насилие в отношении учащихся.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran, на утренней линейке некоторые школьники вместо проправительственных лозунгов стали скандировать антиправительственные. Директор школы вывел их из строя, оскорбил и избил.
Известны сотни фактов насилия в отношении учащихся, бойкотировавших официальные мероприятия в школах, отстранения их от уроков.
13 октября учащиеся средней школы "Шахид" в Ардебиле отвергли требование чиновников о проведении митинга в поддержку правительства и скандировали лозунги против него.
В результате жесткого вмешательства правительственных сил и избиения учащихся погибла школьница Эсра Панахи Хангах, еще двое - Айтек Микайыли и Хана Дуздузани были госпитализированы с тяжелыми травмами.
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