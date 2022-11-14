Эстония предлагает разработать «автоматические санкции» для противодействия Ирану

Эстония предлагает Евросоюзу заранее подготовить пакет санкций против Ирана и держать документ готовым к автоматической активации, если у Брюсселя появятся доказательства, что Тегеран передает России ракеты. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу перед встречей глав МИД Евросоюза. Его слова приводит издание "Европейская правда", передает Day.Az.

"Нам также нужен автоматический механизм, чтобы если окажется, что Иран собирается предоставить России ракеты и становится соучастником войны, предоставляя РФ военную поддержку - эти санкции автоматически вступили в силу <...>. Мы должны послать четкий сигнал, что если появятся признаки, что это происходит - должен заработать очень болезненный санкционный механизм", - сказал Рейнсалу.

Эстонский дипломат также призвал государства-члены ЕС нарастить объемы военной и финансовой помощи Украине.