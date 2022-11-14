ЕС ввел новые санкции против Ирана

Министры иностранных дел стран - членов Европейского союза согласовали введение санкций в отношении новых физических и юридических лиц из Ирана, сообщает агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы только что приняли новые санкции", - сообщила в Twitter глава МИД Германии Анналена Бербок.

Она уточнила, что ограничения затронули представителей Корпуса стражей исламской революции и "их финансирования", но не раскрыла подробной информации.

Агентство DPA пишет, что в черный список попали "лица и организации", ответственные за ситуацию с правами человека в Иране, говорится в материале. Решение о санкциях, подразумевающих запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, было принято единогласно.