Пашиняна вызвали на допрос

Следственный комитет Армении в качестве свидетеля допросил премьер-министра республики Никола Пашиняна по делу о злоупотреблении должностными лицами служебными полномочиями во время Второй карабахской войны осенью 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В рамках данного уголовного дела в качестве свидетеля был допрошен премьер-министр Пашинян", - отметили в ведомстве.

Дело расследуется в Следственном комитете с мая текущего года.