https://news.day.az/world/1512478.html Пашиняна вызвали на допрос
Пашиняна вызвали на допрос
Следственный комитет Армении в качестве свидетеля допросил премьер-министра республики Никола Пашиняна по делу о злоупотреблении должностными лицами служебными полномочиями во время Второй карабахской войны осенью 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"В рамках данного уголовного дела в качестве свидетеля был допрошен премьер-министр Пашинян", - отметили в ведомстве.
Дело расследуется в Следственном комитете с мая текущего года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре