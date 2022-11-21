Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана

Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье вновь вызвало посла Великобритании в Тегеране, чтобы выразить протест в связи с инцидентом против иранского посольства в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

Согласно заявлению МИД Ирана, после нападения группы людей на территорию посольства Ирана в Лондоне и неуважительного отношения к иранскому флагу посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф был вызван в министерство иностранных дел в Тегеране в воскресенье для подачи протеста.

Это был четвертый раз, когда посол Великобритании в Тегеране вызывается в МИД за последние два месяца.