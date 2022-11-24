Маленький мальчик на угнанной машине протаранил два автомобиля

Крайне необычное ДТП произошло в Анапе. Там ученик младших классов на угнанном микроавтобусе Ford Transit врезался в припаркованные автомобили.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео этой удивительной поездки опубликовано в местных пабликах социальной сети "ВКонтакте". На представленных кадрах видно, что ребенок врезался как минимум в два припаркованных автомобиля.

При этом ему было трудно даже выйти из машины - пришлось спрыгивать с подножки.

Между тем, как стало известно РЕН ТВ, история имеет весьма криминальный подтекст. Автомобиль оформлен на 29-летнюю женщину. Ее отец рассказал корреспондентам, что занимается перевозками на маршрутных такси. Он нанимает водителей, которые непосредственно возят людей.

По словам мужчины, новый сотрудник взял микроавтобус, чтобы на нем поработать. Однако "поработать" оказалось не очень интересно, поэтому мужчина угнал машину и уехал на Ford Transit в Анапу.

Отец владелицы машины принялся искать угонщика, но в этом деле не преуспел. Он обратился в полицию.

Между тем, пока шла эпопея с автомобилем, на нем катался сын угонщика. Отец владелицы автомобиля рассказал, что планирует еще раз обратиться в полицию по поводу происходящего.