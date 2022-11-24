https://news.day.az/world/1513827.html 12 автомобилей столкнулись в Москве - ВИДЕО
12 автомобилей столкнулись в Москве - ВИДЕО
12 автомобилей столкнулись на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы. Об этом сообщает источник РЕН-ТВ, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.
По словам собеседника, в результате происшествия пострадавших нет.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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