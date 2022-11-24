12 автомобилей столкнулись в Москве

12 автомобилей столкнулись на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы. Об этом сообщает источник РЕН-ТВ, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

По словам собеседника, в результате происшествия пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.