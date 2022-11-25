https://news.day.az/world/1514215.html Новый карантинный лагерь в Китае - ВИДЕО
Новый карантинный лагерь в Китае - ВИДЕО
В китайском мегаполисе Гуанчжоу начали строить новый карантинный лагерь, рассчитанный на 87 тысяч человек.
В Китае из-за новой вспышки Ковида, если власти меняют статус твоего ковидного паспорта на красный - ты должен отсидеть свой срок на изоляции. Продолжительность срока отсидки решают власти.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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