Названы критерии выбора биржи криптовалют

При выборе криптобиржи следует отталкиваться от ее размера, рассказал "Известиям" старший аналитик компании Esperio Антон Быков, передает Day.Az.

По его словам, крупные площадки чаще всего являются самыми надежными.

"Почти все из них уже ввели KYC (Know your customer, процесс проверки человека перед совершением операций. - Ред.), чтобы не раздражать регуляторов, однако любители анонимности всё еще могут найти централизованные площадки без обязательной верификации даже среди топ-10 по торговым объемам", - отметил он.

В то же время децентрализованные биржи следует использовать по большей части для покупки перспективных монет (криптовалют), которые еще не успели появиться на централизованных площадках, объяснил эксперт.

"Здесь выбор на самом деле очень простой: Uniswap на Ethereum и Pancakeswap на BSC - это самые крупные площадки, где чаще всего и появляются интересные предложения", - заключил аналитик.