Кровавое убийство трех полицейских в Нигерии

В Нигерии боевики убили трех полицейских и похитили одного из топ менеджеров крупнейшей нефтяной компании.

Всё сложнее ситуация с топливом в быстрорастущей 220 миллионной Нигерии.

Одетые в военную форму, нападавшие устроили засаду и атаковали конвой высокопоставленного нефтяного чиновника в районе Румуокоро Порт-Харкорта, столицы штата Риверс и нефтяной столицы Нигерии.

Тем временем в Нигерии обостряется дефицит бензина, в крупнейших городах страны сложился чёрный рынок бензина из за введённого местными картелями нормирования по отгрузке топлива. Местные картели после введения санкций против России резко нарастили экспорт как сырой нефти, так и "серого" бензина в Европу. Очень часто это бензин предназначенный для местного рынка, причём завезенный в страну.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Совершенное похищение с жестоким убийством, на фоне усиления атак террористических групп в Нигерии, грозит резкой хаотизацией страны и росту влияния террористических организаций.