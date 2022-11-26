На встрече Турции, Швеции и Финляндии по членству в НАТО отметили прогресс

Второе заседание Совместного постоянного механизма, созданного в рамках Трехстороннего меморандума, который Турция, Финляндия и Швеция подписали на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года, состоялось в Стокгольме в пятницу. На встрече был отмечен прогресс, достигнутый северными странами на пути по выполнению меморандума, отмечается в распространенном правительственной канцелярией Швеции пресс-релизе, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Постоянный совместный механизм приветствовал активизацию сотрудничества на техническом уровне между соответствующими министерствами и учреждениями, а также прогресс, достигнутый Финляндией и Швецией в соответствии с меморандумом. Было решено продолжить работу над его реализацией", - говорится в сообщении.

Турецкую делегацию на встрече возглавляли официальный представитель президента Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал. В ней также были представители министерств юстиции, иностранных дел, внутренних дел и обороны, а также национальной разведки. Шведскую сторону представили посол в канцелярии премьер-министра Оскар Стенстрём и заместитель главы МИД Ян Кнутссон. Финскую делегацию возглавляли постоянный заместитель министра иностранных дел Юкка Саловаара и директор по внешней политике и политике безопасности аппарата президента Финляндии Петри Хаккарайнен, с которыми прибыли представители МИД, органов юстиции, полиции, безопасности и разведки.

Целью Постоянного совместного механизма является обеспечение выполнения обязательств по Трехстороннему меморандуму, поясняется в пресс-релизе.

"На встрече был очень хороший тон, и мы впервые отметили в совместном заявлении достигнутый прогресс, - прокомментировал в интервью Шведскому радио Стенстрём. - Мы считаем, что у Турции есть повод постепенно рассматривать и продвигаться к ратификации заявки Швеции и Финляндии". Он добавил, что состоялся обмен мнениями между полицией и полицией безопасности с их коллегами в Турции "для расширения диалога и ускорения реагирования на террористическую угрозу, направленную против Турции со стороны Рабочей партии Курдистана".

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как сообщил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.