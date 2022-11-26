Венгрия обвинила Европарламент

Звучащие в адрес властей Венгрии обвинения в коррупции необоснованны, этому противоречит рост экономики, а Европарламент, призывающий лишить Будапешт финансирования, "ненавидит" правое правительство страны, которое выступает против либерального мейнстрима. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Сейчас в Брюсселе есть политические замечания против Венгрии, потому что здесь уже 12 лет у власти консервативное, христианско-демократическое правительство. И более того, мы успешны", - отметил он.

Глава МИД указал, что в Европарламенте большинство составляют депутаты левых взглядов, которые "ненавидят нас с политической точки зрения".

"Эти страны всегда говорят о демократии, тогда уважайте демократию! Венгерские граждане на четырех выборах подряд решили, что хотят то, что мы делаем", - подчеркнул Сийярто.