Телефонный разговор папы римского тайно записали

Телефонный разговор папы римского Франциска с бывшим приближенным, кардиналом Анджело Беччу, был тайно записан, что выяснилось во время продолжающегося судебного разбирательства вокруг последнего. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Поясняется, что суд заслушал аудиозапись разговора Франциска и кардинала Беччу. Как стало известно, запись была сделана еще одним человеком, общение состоялось 24 июля 2021 года, когда Беччу уже был уволен и обвинен в растратах.

В разговоре кардинал просил папы римского подтвердить, что он разрешил платежи для помощи в освобождении похищенной монахини в Африке. Выплаты должны были пойти через некоего консультанта Беччу по безопасности (которая также обвиняется в растрате) британской фирме Inkerman Group. Та, в свою очередь, должна была помочь добиться освобождения монахини, похищенной исламскими боевиками в Мали в 2017 году.

Выплаченные суммы, по словам кардинала, составляли 350 000 евро британской фирме и 500 000 евро в качестве выкупа за монахиню. Согласно записи, папы римский в ответ сказал, что смутно помнит, о чем идет речь, и попросил Беччу изложить просьбу письменно.