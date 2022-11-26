https://news.day.az/world/1514672.html Двое турецких военнослужащих погибли в зоне операции Pençe-Kilit
Двое турецких военнослужащих погибли в зоне операции Pençe-Kilit
Двое турецких военнослужащих погибли, еще трое получили ранения в результате нападения террористов в зоне операции Pençe-Kilit.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
Согласно информации, раненые военнослужащие были немедленно госпитализированы.
Подробности случившегося не уточняются.
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