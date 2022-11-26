Двое турецких военнослужащих погибли в зоне операции Pençe-Kilit
Depozit faizini öncədən al!

Двое турецких военнослужащих погибли, еще трое получили ранения в результате нападения террористов в зоне операции Pençe-Kilit.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Согласно информации, раненые военнослужащие были немедленно госпитализированы.

Подробности случившегося не уточняются.