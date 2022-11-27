В Якутии столкнулись пассажирский автобус и большегруз

Пассажирский автобус и большегруз столкнулись в воскресенье, 27 ноября, на трассе в Якутии, пострадали 11 человек. Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Госавтоинспекции МВД по региону.

В больницу попали 10 пассажиров автобуса и водитель.

"27 ноября в 09.20 на федеральной автомобильной дороге "Лена" водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman", - уточнили в ведомстве.

В настоящий момент пострадавшие в ДТП под наблюдением врачей. В связи с дорожным происшествием начата проверка.

При этом данных о состоянии пострадавших сейчас нет. К месте ДТП прибыла следственно-оперативная группа.