https://news.day.az/world/1514729.html В Иране протестующие захватили полицейские участки - ВИДЕО
В Иране протестующие захватили полицейские участки - ВИДЕО
В городе Пираншахр в иранском Курдистане протестующие захватили полицейские участки и подожгли "религиозные школы" после того, как силы безопасности недавно убили иранского курда.
Протесты в этом северном регионе Ирана в настоящее время часто становятся более жестокими, сопровождаясь столкновениями и блокадами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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