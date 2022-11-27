В Иране протестующие захватили полицейские участки

В городе Пираншахр в иранском Курдистане протестующие захватили полицейские участки и подожгли "религиозные школы" после того, как силы безопасности недавно убили иранского курда.

Протесты в этом северном регионе Ирана в настоящее время часто становятся более жестокими, сопровождаясь столкновениями и блокадами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.