В России вторую неделю подряд растет заболеваемость ковидом

Заболеваемость ковидом в России растет вторую неделю подряд - в последние семь дней в стране выявили на 6,2% больше случаев заражения, как передает Day.Az чем в предыдущие, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

С 21 по 27 ноября штаб зафиксировал 38 535 заражений, тогда как с 14 по 20 ноября - 36 277. Кроме того, увеличилось число госпитализаций - на этой неделе в больницы попали 7 707 человек, что на 9,1% больше, чем на прошлой.

Количество выздоровевших оказалось меньше числа новых случаев заражения - за неделю, по данным штаба, вылечились 38 104 человека. Это также меньше, чем на прошлой неделе, когда выписали 42 407 пациентов.

Вместе с тем смертность из-за ковида в России продолжает снижаться. За последние семь дней штаб зарегистрировал 386 летальных исходов против 430 за предшествующий аналогичный период (спад на 10,2%).

В Москве на этой неделе выявили 7 078 случаев заражения, что на 25,7% больше, чем на прошлой. Выздоровели при этом только 5 760 человек, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Число летальных исходов в столице увеличилось на 89. За предыдущие семь дней в городе зарегистрировали 82 смерти из-за ковида.